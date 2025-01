Suspensão de liminar para ressarcir 'curtailment' afasta investimentos, avalia Abeeólica

A Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica) reagiu contra a suspensão da liminar que garantia ressarcimento em função dos cortes de geração centralizada, conhecido no setor pelo jargão de "curtailment". Em nota nesta terça-feira, 28, a entidade afirmou que a decisão dá um sinal negativo para investimentos no setor.

A entidade argumenta "não ser razoável supor que as empresas geradoras teriam incluído em sua matriz de risco do negócio, uma vez que se trata de questões operativas do sistema elétrico brasileiro, sobre as quais os geradores não têm poder de decisão".

Segundo a Abeeólica, o Brasil pagou R$ 2,1 bilhões pelo despacho das térmicas sob argumento de garantir a segurança operativa, mas que boa parte deste despacho térmico poderia ter sido realizado por usinas renováveis, especialmente entre os meses de julho e setembro, caso não houvessem os cortes de geração.

Ainda de acordo com a entidade, o impacto na tarifa - argumento utilizado para não ressarcir os geradores renováveis -, não se sustenta. A Abeeólica calcula que o impacto médio nas tarifas de energia, caso todos os eventos de cortes de eólicas dessem a compensação dos geradores, independentemente da classificação do evento e afastada a franquia de horas anuais, seria de 0,21%, com impacto de 0,008% na inflação.