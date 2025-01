Siemens Energy agrada em receita e lucro ajustado

A Siemens Energy, companhia de energia alemã, agradou em receita no resultado preliminar do primeiro trimestre fiscal de 2025, encerrado em dezembro de 2024. Como apresentado pela empresa na tarde de segunda-feira (27), a receita foi de 8,94 bilhões de euros, acima dos 7,65 bilhões de euros do ano anterior e da expectativa de analistas de 8,49 bilhões de euros.

Em nota, a companhia informa que gerou fluxo de caixa livre pré-impostos maior do que o esperado, de 1,53 bilhão de euros, ante prejuízo de 283 milhões de euros do ano anterior. Com isso, a Siemens Energy espera exceder a projeção atual de fluxo de caixa livre pré-impostos para o ano fiscal de 2025 em mais de 1 bilhão de euros.