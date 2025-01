Servidores do IBGE chamam de 'ataque leviano' denúncias de ilícito feitas por Pochmann

Alvo de sucessivas investidas da atual presidência, o sindicato dos trabalhadores do órgão, o Assibge-SN, também respondeu às acusações, esclarecendo que nenhum de seus integrantes tem qualquer relação com a suposta denúncia nem com a consultoria mencionada nas investigações. Além disso, a mobilização de trabalhadores do instituto contra medidas consideradas "autoritárias" de Pochmann teria começado antes mesmo da instauração de tais investigações, lembrou a entidade que representa os servidores. Na resposta, o sindicato afirma que "a linguagem propositalmente confusa adotada no Comunicado da Presidência, buscando associar as possíveis irregularidades aos servidores que têm protestado contra a gestão foi ato de deliberada desinformação, aproximando-se de uma prática difamatória".

O comunicado da Presidência do IBGE alegava ter identificado situações de conflito de interesses na atuação da consultoria privada Science, que teria em seu quadro de funcionários servidores ativos e inativos. A presidência diz ter documentos sugerindo um aporte de recursos do IBGE da ordem de US$ 50 mil para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que seriam transferidos para a Science para realização de pesquisa. O comunicado do IBGE menciona ainda uma carta-convênio do BID para a consultoria com previsão de um repasse de US$ 440 mil para a realização da mesma pesquisa, com previsão de aporte de recursos adicionais de mais US$ 220 mil, o que totalizaria US$ 660 mil.

Carta aberta

Em carta aberta, trabalhadores lotados na Ence responderam que os recursos citados no comunicado da presidência do IBGE referem-se ao "Projeto Regional Indicadores ambientais e de mudança climática", gerido pelo Hub Regional da Organização das Nações Unidas (ONU) para Big Data no Brasil. A iniciativa, sediada na própria Ence, seria externa às atividades do plano regular de pesquisa do IBGE, alinhada às atividades acadêmicas e científicas de inovação, com potencial de apoiar as estatísticas públicas, em harmonia com as recomendações internacionais. Eles acrescentam que os recursos do BID teriam sido repassados à consultoria para o projeto através de um pedido da própria direção do IBGE à época.

"Conforme disponível na própria página da entidade, 'o Hub Regional das Nações Unidas para Big Data no Brasil visa contribuir para o avanço no uso de big data para melhorar a produção de estatísticas oficiais, promovendo o compartilhamento de conhecimento e o desenvolvimento de iniciativas inovadoras na América Latina e Caribe'", destacam os servidores da Ence. "Dada a especificidade dos trabalhos desenvolvidos pela Escola na área de ensino, pesquisa e extensão, não há irregularidade no financiamento de atividades de pesquisa acadêmica, cientifica e tecnológica com aportes de organismos multilaterais como é o caso do BID. A Ence é IBGE, mas possui atividades distintas daquelas ligadas ao plano regular de trabalho do Instituto por meio de suas diretorias finalísticas."