Moedas Globais: dólar avança ante pares por temores renovados com ameaças tarifárias de Trump

O dólar avançou hoje frente às principais moedas, impulsionado por preocupações renovadas com as ameaças tarifárias de Washington. A moeda americana ganhou ímpeto após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar ontem que pretende impor tarifas universais "bem maiores" que 2,5% sobre as importações globais. Além disso, Trump também revelou planos para tarifar setores-chave, como semicondutores, aço, alumínio e cobre, além de impor tarifas a países que representam uma "ameaça à segurança americana".

O índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis principais moedas, fechou em alta de 0,49%, a 107,866 pontos. O dólar era cotado em alta a 155,53 ienes. A libra esterlina recuou a US$ 1,2443. O euro cedeu a US$ 1,0437. O dólar recuou a 20,5591 pesos mexicanos e avançou a 1,4400 dólares canadenses.