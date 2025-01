Lula se reúne com presidente da Vale antes da divulgação do relatório de produção e venda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na tarde desta terça-feira, 28, com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, no Palácio do Planalto. O encontro não constava inicialmente na agenda de Lula, mas foi incluído há pouco.

De acordo com a divulgação do governo, a reunião aconteceu às 15h. Horas depois, a empresa divulgou seu relatório de produção e venda, a prévia do resultado operacional, com dados do quarto trimestre de 2024 e do consolidado do ano.