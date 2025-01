Itaú compra participação de 15% na NeoSpace, de IA para setor financeiro

O Itaú Unibanco comprou uma fatia de 15% do capital da NeoSpace, startup especializada em modelos de inteligência artificial generativa para o setor financeiro. O desembolso do banco não foi revelado, mas a compra aconteceu através de uma rodada de investimento na empresa liderada pelo Itaú e que totalizou US$ 18 milhões (o equivalente a R$ 105,7 milhões).

Também participaram da rodada os investidores Micky Malta, do Ribbit, Martin Escobari, do General Atlantic, Nigel Morris, do QED, e Hans Morris, do NYCA. O banco espera utilizar a tecnologia da NeoSpace para aprimorar recomendações personalizadas aos clientes a partir de histórico e interesses, além de possíveis aplicações nos modelos de análise do conglomerado.