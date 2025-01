GM supera em lucro e receita, mas relata prejuízo de reestruturação na China

A General Motors (GM) teve prejuízo líquido de US$ 2,96 bilhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o ganho de US$ 2,10 bilhões apurado em igual período do ano anterior, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira, 28. Em termos ajustados, a montadora americana teve lucro por ação de US$ 1,92 entre outubro e dezembro, bem acima do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,85.

A receita da GM teve expansão anual 11% no trimestre, a US$ 47,70 bilhões, superando de longe a previsão da FactSet, de US$ 44,98 bilhões.