Gestores de multimercados esperam alta de 1pp da Selic, mostra pesquisa da XP

Quanto às expectativas de juros para o final de 2025, a média esperada pelos gestores é de 15,25%, de acordo com a XP. Já a expectativa referente à inflação (IPCA) para o final de 2025 é de 5,71%, número acima do reportado no Focus de 20 de janeiro (5,08%), e no de 27 de janeiro (5,50%). "Em nossa visão, os gestores podem estar precificando revisões altistas para a inflação brasileira como um reflexo do cenário macro desafiador e de altas pressões cambiais", afirmam os analistas Clara Sodré, Luiz Felippo e José Pini, que assinam o relatório.

Os gestores de fundos multimercados macro estão na expectativa por uma alta de 1 ponto porcentual (pp) da Selic na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), nesta quarta-feira, dia 29. Para 29 dos 30 gestores consultados em pesquisa realizada pela XP entre os dias 20 e 23 de janeiro, a taxa básica de juros deve sair de 12,25% para 13,25%, uma projeção em linha com o mercado e o último comunicado do Copom.

Nas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) para o ano, os gestores se mostraram levemente otimistas com relação ao Focus, tendo uma projeção média de 2,06%, enquanto o boletim do dia 20 de janeiro projetava 2,04%. Já o Focus de ontem trouxe o número em 2,06%.

Assim, diante dessas expectativas, os gestores aumentaram as posições tomadas (que apostam na alta) em juro real (+13pp), com a principal redução vinda do posicionamento neutro. Além disso, a pesquisa também identificou um aumento (+12pp) no posicionamento tomado em juros de países do G10, "muito em linha com uma visão de inflação mais alta e juros mais altos", descreve a XP. Mas parte (30%) dos gestores seguem com posição aplicada (que aposta na baixa) em juros de países no G10.

Aumento de posições vendidas em real

A pesquisa observou uma continuidade na "tendência mais otimista" em relação ao dólar e ao iene. A divisa americana tem se destacado, com 83% das gestoras com posição comprada (que aposta na alta), vindas do neutro, enquanto 17% estão vendidas (que aposta na baixa). "Este desequilíbrio reflete um forte otimismo em relação à moeda americana, sugerindo expectativas de valorização ou estabilidade frente a outras moedas", afirmam os analistas da XP.