Após embate com servidores do IBGE, Pochmann vai ao Planalto pedir 'mais recursos'

Em meio à crise interna que se arrasta há meses, o presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, afirmou ser "natural pessoas terem visões diferentes" sobre sua gestão à frente do órgão e disse não ver "problema nenhum" com as críticas. O presidente, que esteve no Palácio do Planalto na segunda-feira, 27, disse ter ido atrás do governo para obter recursos: "Essa é a minha preocupação."

Pochmann esteve no Palácio do Planalto na tarde da segunda-feira, mas negou que tenha sido um encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a reunião de trabalho foi com o chefe de gabinete pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Santana Ribeiro.