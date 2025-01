Aneel nega pedido de processo disciplinar contra MME por 3 votos a 2

Em seu voto no mês de outubro de 2024, o diretor Fernando Mosna declarou que houve um "aparente erro grosseiro" do MME na operação que antecipou os recebíveis da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). O Secretário de Energia Elétrica da Pasta, Gentil Nogueira, foi citado diretamente.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou, por maioria, o encaminhamento de um pedido de instauração de sindicância ou, como alternativa, processo disciplinar para apurar os "atos" da Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia (MME). O processo envolveu a divergência de cálculos na operação que antecipou recebíveis com a Eletrobras para o pagamento de duas contas na tarifa de energia: "Conta Covid-19" e "Conta Escassez Hídrica".

Como relator, Fernando Mosna votou para o encaminhamento de pedido de instauração de sindicância ou processo disciplinar, que seria feito à Controladoria-Geral da União (CGU). Ele também votou para o encaminhamento do caso à averiguação do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União (TCU).