ACSP: índice de confiança do consumidor cai em janeiro, mas ainda indica sentimento positivo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os dados mostraram também que os a confiança segue trajetórias distintas a depender da região e da classe social dos pesquisados. Enquanto a confiança nas regiões Centro-Oeste e Nordeste se manteve estável, houve queda no Norte e no Sudeste e aumento na região Sul. Em relação às classes socioeconômicas, houve retração da confiança entre as classes A, B e C, enquanto nas classes D e E houve crescimento.