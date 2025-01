Ryanair aumenta lucro e receita, mas corta projeção de tráfego para ano fiscal de 2026

A Ryanair, companhia aérea irlandesa de baixo custo, relatou um aumento nos lucros e na receita, após o número de passageiros avançar cerca de 9% e as tarifas médias terem aumentado 1% no terceiro trimestre do ano fiscal de 2025. No entanto, para o ano fiscal de 2026, a empresa cortou sua estimativa de crescimento de tráfego devido a atrasos na entrega da Boeing.

De acordo com o balanço publicado nesta segunda-feira, o lucro registrado no período foi de 149 milhões de euros (US$ 156,5 milhões), uma expansão em relação aos 15 milhões de euros registrados no ano anterior. A receita, por sua vez, cresceu 10%, a 2,96 bilhões de euros na mesma base comparativa.