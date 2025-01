Mercado vê descumprimento da meta contínua em junho e inflação acima do teto até julho de 2026

Os economistas do mercado financeiro voltaram a esperar que a nova meta contínua de inflação seja descumprida nos seis primeiros meses da sua validade. As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus, indicam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses vai se manter ininterruptamente acima do teto do alvo, de 4,50%, até julho de 2026.

As projeções do mercado apontam para uma desaceleração do IPCA em 12 meses entre dezembro e janeiro. Até o último dia 17, o mercado esperava que esse movimento fosse suficiente para reduzir a inflação de 4,83% para 4,39%, dando sobrevida à meta contínua. Mas, na última sexta-feira, a mediana de IPCA de janeiro passou de zero para 0,12%. Deste modo, a projeção de inflação em 12 meses este mês subiu a 4,52%, acima do teto.