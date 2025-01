Juros: taxas acompanham baixa dos Treasuries e deixam de lado piora da Focus

A queda no rendimento dos Treasuries e no dólar apoiou uma correção nos juros futuros brasileiros de médio e longo prazo nesta segunda-feira, às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). A ponta curta, contudo, sentiu pressão da piora nas expectativas inflacionárias do boletim Focus e fechou perto dos ajustes. A curva precifica uma Selic terminal a 16,25% em dezembro de 2025.

A taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 15,135%, de 15,145% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 caiu para 15,335%, de 15,392%, e o para 2029 recuou para 15,075%, de 15,181% no ajuste de sexta-feira.