Juros: DI curto sobe com piora em expectativas de inflação; longo cai com Treasuries

Os juros futuros seguem em direções distintas na manhã desta segunda-feira, 27, com os curtos com viés de alta, após piora das expectativas de inflação no Focus e dólar em alta. Além disso, há ruídos em relação a medidas que o governo pode tomar para conter a alta dos preços dos alimentos. As taxas médias rondam a estabilidade, enquanto os longos têm viés de baixa, em dia de queda dos rendimentos dos Treasuries.

Às 9h25 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia para 15,185%, de 15,145% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 15,390%, de 15,392%, e o para 2029 caía para 15,135%, de 15,181% no ajuste de sexta-feira, 24.