Confiança do consumidor cai 5,1 pontos em janeiro ante dezembro, para 86,2 pontos, diz FGV

Em nota, a FGV diz que a queda da confiança do consumidor foi puxada pela deterioração "tanto das perspectivas futuras quanto das condições atuais pelo segundo mês consecutivo, levando o indicador de volta à faixa dos 80 pontos e evidenciando um maior pessimismo entre os consumidores neste início de ano". "O indicador de situação financeira futura das famílias reforça essa percepção, apontando uma piora na visão do consumidor sobre suas finanças. O resultado é disseminado entre as faixas de renda e possivelmente aliado a focos de pressão inflacionária, além da continuidade do aumento da taxa de juros que encarece dívidas e dificulta a compra de bens de maior valor", afirmou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), na nota.

A confiança do consumidor recuou 5,1 pontos em janeiro ante dezembro, apontou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) ficou em 86,2 pontos, na série com ajuste sazonal, menor patamar desde fevereiro de 2023, quando estava em 85,7 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice diminuiu 2,2 pontos.

Entre as expectativas, o item que mede as finanças futuras das famílias deu a maior contribuição para a queda da confiança no mês, ao diminuir 6,7 pontos, para 92,5 pontos, menor nível desde agosto de 2022. O item que mede as compras previstas de bens duráveis caiu 5,9 pontos, para 85,1 pontos, e o que avalia as perspectivas para a situação futura da economia local recuou 4,6 pontos, para 98,3 pontos.

Quanto ao momento atual, a percepção sobre as finanças pessoais das famílias caiu 4,1 pontos, para 69,7 pontos, e a percepção sobre a economia local diminuiu 2,5 pontos, para 89,5 pontos.

Houve piora na confiança em todas as quatro faixas de renda familiar em janeiro. O índice passou de 90,4 pontos em dezembro para 84,6 pontos em janeiro entre as famílias com renda até R$ 2.100, queda de 5,8 pontos, enquanto as famílias com rendimentos entre R$ 2.100,01 até R$ 4.800 tiveram redução de 4,3 pontos na confiança, de 91,7 pontos para 87,4 pontos. O indicador passou de 92,7 pontos para 86,4 pontos entre as famílias com renda entre R$ 4.800,001 e R$ 9.600, redução de 6,3 pontos, e saiu de 92,1 pontos para 88,7 pontos, recuo de 3,4 pontos, no grupo com renda acima de R$ 9.600,01.