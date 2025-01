Bolsas de NY fecham sem rumo único com tombo do Nasdaq desencadeado por DeepSeek

Os principais índices das Bolsas de Nova York fecharam sem rumo único, com o Nasdaq arcando com queda de 3%, após a notícia de que a startup chinesa DeepSeek abalou a dominância das empresas americanas em inteligência artificial. A startup, que lançou seu assistente de IA em 10 de janeiro, tem atraído os holofotes por prometer resultados mais eficientes a custos menores. A informação desferiu um golpe em ações como as da Nvidia, retirando mais de US$ 500 bilhões de seu valor de mercado.

A notícia impôs uma queda de 17% para a Nvidia, manchando uma das estrelas mais brilhantes do mercado de ações dos últimos meses. Outras titãs de tecnologia também foram afetadas. A Microsoft registrou queda de 2,14%, enquanto Alphabet (Google) caiu 4,17%. A Marvell Technology despencou 19% e a Broadcom derrapou 17,4%.

A reavaliação das expectativas sobre a dominância americana em IA ocorre em uma semana agitada em balanços. De acordo com o Bank of America Securities, 101 companhias divulgam balanços nesta semana, incluindo Microsoft, Meta, Tesla e Apple. "Os investimentos de capital em IA é o foco, especialmente com o anúncio da joint venture Stargate e as projeções acima do esperado de investimentos em capital da Meta".

Já o Dow Jones contou com o apoio da SalesForce (+3,96%) e Apple (+3,25%), que resistiam à liquidação dos papéis do setor de tecnologia, além de Johnson&Johnson (+4,15%). A resiliência da Salesforce ocorreu na esteira de uma nota do Barclays, destacando que as empresas que oferecem serviços avançados de IA, como copilotos ou agentes de IA, estão prontas para se beneficiar da disponibilidade de modelos da tecnologia mais econômicos e acessíveis.