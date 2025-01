BNDES aprova R$ 2,1 bi para exportação de 16 aviões da Embraer para a Republic Airways, dos EUA

O crédito, aprovado no âmbito da linha BNDES Exim Pós-Embarque, cobrirá parte do investimento da companhia aérea na aquisição de jatos do modelo E-175.

O contrato prevê que o pagamento do empréstimo seja efetuado pela Republic Airways ao BNDES em dólares, "gerando divisas nessa moeda para o Brasil". A Embraer entregará as aeronaves à companhia aérea ao longo de 2025.

O banco de fomento frisa ainda que a Republic Airways atua exclusivamente com aeronaves da Embraer, contando atualmente com uma frota de mais de 200 jatos E-170 e E-175 na operação de 900 voos diários. As rotas abrangem mais de 80 cidades nos Estados Unidos e no Canadá.

"O histórico apoio do BNDES à Embraer contribuiu para transformar a empresa em uma das líderes globais da indústria aeroespacial. A Embraer é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil e mantém mais de 87% de seus cerca de 21 mil empregos em território nacional", declarou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

O banco de fomento ressalta que a operação reforça a presença da indústria nacional no mercado externo e contribui para o desempenho da balança comercial brasileira, incentivando um aumento nas exportações de produtos manufaturados nacionais.

"A atuação do BNDES é essencial para manter a competitividade da indústria brasileira, servindo como ferramenta para impulsionar o país no mercado internacional. Esse apoio estratégico fortalece nossa posição no cenário global, diversificando as alternativas de financiamento e possibilitando à Embraer concorrer no mercado externo em igualdade de condições com nossos concorrentes", afirmou o presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, na nota divulgada pelo BNDES.