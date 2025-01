BC: concessões no crédito livre crescem 11,1% em dezembro ante novembro, para R$ 617,8 bilhões

As concessões de crédito livre dos bancos aumentaram 11,1% em dezembro, na comparação com novembro, para R$ 617,8 bilhões, informou o Banco Central. Elas cresceram 16,1% em 2024. Os dados não incorporam ajustes sazonais. Concessões para pessoas físicas aumentaram 2,4%, para R$ 309,6 bilhões. No ano, avançaram 14,6%. As concessões para empresas cresceram 21,4% no mês. Em 2024, têm alta de 18,0%.

O juro médio do crédito livre para pessoas físicas caiu de 53,2% em novembro (dado revisado) para 53,0% em dezembro. A taxa média cobrada das empresas passou de 21,7% (dado revisado) para 22,1%. A taxa do cheque especial caiu de 138,2% (revisado) para 136,0% no período. A do crédito pessoal aumentou de 44,4% para 45,9%. Os bancos brasileiros oferecem parcelamento de dívidas no cheque especial desde 2018, válida para débitos maiores que R$ 200. Em 2020, o BC passou a limitar os juros do cheque especial a 8% ao mês, ou 151,82% ao ano.