Especulação com $Trump não é boa para crescimento sustentável de cripto, diz gestor da QR Asset

A criação de uma criptomoeda meme com o nome $Trump pouco antes da posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos não é positiva para o crescimento sustentável do setor, avalia Theodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset, gestora especializada em fundos de criptoativos. "O investidor de varejo tem dado atenção especial ao mercado de memecoins, sempre buscando o 'próximo bilhete de loteria'. E quando esse bilhete vem respaldado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, isso atrai uma liquidez enorme. O que vimos neste fim de semana foi algo surpreendente em termos de volume e movimentação. Porém, quando se pensa no crescimento sustentável do mercado cripto, considero tudo isso prejudicial", diz o executivo.

Na sexta-feira, 17, Trump anunciou a $TRUMP como sua moeda oficial nas redes sociais. "Minha nova moeda meme está aqui! É hora de celebrar tudo o que defendemos: GANHAR! Junte-se à minha comunidade especial", escreveu no X. Várias outras moedas da marca Trump estão por aí, mas nenhuma com o endosso do republicano.

O site $TRUMP diz que 80% da moeda meme é de propriedade da CIC Digital, afiliada da Trump Organization, e de uma entidade co-proprietária da CIC Digital, chamada Fight Fight Fight A moeda $Trump chegou a valorizar mais de 680%, horas antes da posse de Trump em Washington DC. Cerca de 24 horas depois, havia perdido 50% do valor. Atualmente, opera valendo cerca de US$ 39 e tem volume total de capitalização de US$ 8 bilhões. Avanço da rede solana