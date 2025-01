Remessa de lucros e dividendos soma US$ 45,571 bilhões em 2024, revela BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,074 bilhões em dezembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 24. Em dezembro de 2023, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 4,591 bilhões. As despesas com juros externos somaram US$ 5,111 bilhões no mês passado, contra US$ 6,064 bilhões em igual mês de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O saldo da rubrica de lucros e dividendos foi negativo em US$ 45,571 bilhões em 2024. As despesas com juros somam US$ 30,327 bilhões no ano passado.

Ações O investimento estrangeiro em ações brasileiras foi negativo em US$ 3,082 bilhões em dezembro, informou o Banco Central. Em igual mês de 2023, o resultado havia sido positivo em US$ 558 milhões. O investimento líquido em fundos de investimento no Brasil foi negativo em US$ 4,988 bilhões no último mês do ano passado. Em dezembro de 2023, havia sido negativo em US$ 273 milhões.