A Moody's Ratings elevou nesta sexta, 24, as classificações de emissor de moeda estrangeira e moeda local de longo prazo do governo da Argentina de Ca para Caa3. Ao mesmo tempo, a agência de avaliação de risco de crédito alterou a perspectiva de estável para positiva, em mais um reconhecimento dos resultados dos fortes ajustes feitos pela administração de Javier Milei.

As mudanças refletem a visão da agência de avaliação de risco de que a mudança de política vigorosa do governo permitiu um ajuste fiscal e monetário que está ajudando a lidar com desequilíbrios econômicos e a estabilizar as finanças externas, diminuindo a probabilidade de um evento de crédito.