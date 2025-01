IPCA-15 acima do esperado limita Ibovespa de subir por sinais leves de Trump em relação à China

Os investidores por aqui se debruçam no IPCA-15, que subiu 0,11% superando a mediana negativa de 0,01%. Os juros futuros, na ponta curta, reagem em alta, mas mostram os longos algum alívio em meio ao recuo do dólar ante o real, segue aquém dos R$ 6,00.

O Ibovespa operou indefinido na manhã desta sexta-feira, 24, dividido entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) acima do esperado em janeiro e o sinal de abrandamento dos Estados Unidos em relação a tarifas para produtos chineses. Ao mesmo tempo, os índices de ações das bolsas em Nova York têm dificuldade em seguir uma única direção enquanto o petróleo sobe moderadamente e o minério de ferro fechou com ganho de 0,69% em Dalian, na China.

Para o Itaú Unibanco, a divulgação de hoje confirma a tendência da piora dos núcleos de inflação, que devem permanecer pressionados nas próximas divulgações. "Apesar da leitura mensal relativamente baixa, o IPCA-15 de janeiro veio acima das expectativas e com qualitativo pior do que o esperado, com destaque para surpresa altista em serviços subjacentes", afirma a economista Luciana Rabelo, do Itaú, em relatório.

Este quadro de preocupação de especialistas com a inflação é ofuscado pelas afirmações de Trump que disse que preferiria não impor tarifas à China, embora tenha mantido as ameaças. Contudo, segundo Cruz, o sinal mais brando do republicano ao assumir a Casa Branca aliviou os ativos no Brasil nos últimos dias, de forma a permitir o dólar a ceder abaixo dos R$ 6,00 pela primeira vez desde 27 de novembro.

"A primeira semana da gestão Trump foi mais positiva do que se desenhava durante a campanha no final do ano passado. Até mesmo no Forum Econômico Mundial em Davos raramente falou sobre a questão das tarifas. Parece que foi um discurso mais para se reeleger o de que imporia taxas de 60% a produtos chineses; agora, fala em 10%", avalia Cruz, da RB.