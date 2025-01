Bolsas de NY fecham em queda com realização de lucros, mas sobem em semana com posse de Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com o Sucden Financial, investidores seguem monitorando o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na espera de declarações mais definitivas sobre as perspectivas da política monetária para o ano. Na quinta, Trump afirmou que falará com o presidente do Fed, Jerome Powell, no momento apropriado e acrescentou que sabe mais sobre juros do que a instituição.