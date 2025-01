Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em noticiário corporativo, PMIs e Trump

São Paulo, 24/01/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, enquanto investidores digerem o noticiário corporativo, dados de atividade (PMIs) locais e novos comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a questão tarifária.

Entre ações individuais, a da Burberry saltava quase 11% em Londres após a grife britânica divulgar receita trimestral melhor do que o esperado, favorecendo outras empresas do setor de luxo, como a Moncler (+5,3%) em Milão e a Christian Dior (+2,6%) em Paris.

Já no setor bancário italiano, o Banca Monte dei Paschi di Siena tombava 5% após fazer uma oferta de 13,3 bilhões para comprar o concorrente Mediobanca Banca di Credito Finanziario, que reagia com alta superior a 6%.

No noticiário macroeconômico, os PMIs preliminares de janeiro da Alemanha e do Reino Unido surpreenderam positivamente, enquanto os da zona do euro vieram mistos, com ganhos na indústria e recuo maior do que o previsto em serviços.