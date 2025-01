Preços da cebola, cenoura e tomate sobem no atacado em dezembro, diz Conab

A alta da cebola em dezembro ante novembro de 2024 foi de 8,36%, para a média de R$ 2,07 o quilo. O tomate, por sua vez, avançou 18,07% na mesma base de comparação, para R$ 3,03 o quilo. A maior alta, porém, ocorreu com a cenoura, com 19,63% de reajuste positivo, para a média de R$ 2,30 o quilo.

Os preços da cebola, cenoura e tomate subiram de preço em dezembro no País, enquanto batata e alface caíram, apontou nesta quinta-feira, 23, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), que faz levantamento de preços de atacado em nove centrais de abastecimento no País - São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Goiás, Pernambuco, Ceará e Acre.

Conforme nota da Conab, "com a transição da safra no mercado, o preço da cebola voltou a subir depois de longo período de queda". Além disso, em dezembro, o Sul do País passou a ser o principal ofertante do produto. Mesmo com a alta de preços, porém, "o quadro de preços baixos permanece", diz o boletim da Conab.

No caso do tomate, após queda expressiva por excesso de oferta no segundo semestre, a restrição do produto no último mês do ano provocou a reversão da tendência, segundo o Boletim Prohort. Mesmo assim, a Conab ressalta que no segundo semestre o produtor de tomate "acumulou prejuízos", com o preço de venda ficando sempre abaixo do custo de produção.

"Para a alface, não foi observada uma tendência definida no comportamento, uma vez que o preço variou bastante dentre as Ceasas", cita. Neste caso, a maior alta foi observada em Pernambuco, com 44% de avanço nos preços em dezembro ante novembro. Em Goiás, a cotação da hortaliça caiu 20,96%, e em São Paulo, na Ceagesp, -11,66%. "É importante lembrar que em novembro a alta de preço foi significativa, registrando variação positiva na média ponderada de 43,91%", diz a Conab. "Chuvas constantes nas áreas produtoras provocaram maiores variações de oferta e preço no mercado."

Quanto à batata, após recuos de preços desde julho de 2024, em novembro o preço reagiu à menor oferta. "No entanto, em dezembro, voltou a cair, desta vez de maneira significativa", diz a Conab, em razão da maior oferta do Paraná. "A oferta em dezembro foi 21% superior à de novembro", comenta.