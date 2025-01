Não haverá reunião ordinária do CMN em janeiro, avisa BC

O Banco Central (BC) informou que não haverá reunião ordinária do Conselho Monetário Nacional (CMN) em janeiro. Pelo calendário da autoridade monetária, o encontro ocorreria nesta quinta-feira, 23, mas o compromisso não entrou na agenda pública de nenhuma autoridade. O BC, via assessoria de imprensa, informou, então, que a reunião não será realizada, apesar de a data ainda constar no calendário da secretaria-executiva do CMN.

Desta forma, fica adiada para a reunião ordinária de fevereiro, marcada para o dia 26 do próximo mês, a estreia de Gabriel Galípolo, presidente do BC, nas reuniões do colegiado - salvo haja um encontro extraordinário nesse meio tempo. O CMN é composto pelo presidente do BC e pelos ministros da Fazenda e Planejamento, e se reúne uma vez por mês. A secretaria-executiva do colegiado fica a cargo do BC.