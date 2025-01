Mundo vive 'era de transformações massivas' em cooperação internacional, afirma líder do FMI

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta quinta-feira, 23, que o mundo vive uma "era de transformações massivas na economia e em cooperação internacional" e destacou a necessidade de aumentar os acordos de crescimento econômico mútuo entre países. A declaração foi dada durante o Fórum Econômico Mundial em Davos.

Georgieva ressaltou as mudanças nos acordos de cooperação internacional ao afirmar: "precisamos olhar mais para acordos menores de cooperação entre países do que para grandes organizações do multilateralismo".