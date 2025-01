Ibovespa sobe com fluxo e setor de commodities, em busca os 124 mil pontos

O Ibovespa avançava perto do fim da manhã desta quinta-feira, 23, acima dos 123 mil pontos, puxado por ações ligadas a commodities, em meio a relatos de entrada de fluxo estrangeiro, apesar da indefinição dos índices de ações futuros em Nova York. Por lá, os sinais são moderados também dos rendimentos dos Treasuries. Os investidores esperam a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início da tarde, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça, em dia de agenda de indicadores esvaziada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "A grande expectativa hoje é por Donald Trump, mas antes saíram os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos após o payroll forte, que dificultou apostas de novos cortes dos juros", avalia Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiu 6 mil na semana encerrada em 18 de janeiro, para 223 mil, ante projeção de 219 mil solicitações. Para Daiane Gubert, head de assessoria de investimentos da Melver, a alta do Índice Bovespa reflete a indicação menos agressiva do presidente dos EUA em relação a tarifas para a China. Na campanha no ano passado, Trump prometeu sobretaxar os produtos chineses em 60%, mas esta semana indicou taxa de 10% "Há uma certa euforia com o tom mais brando do Trump. Deu ânimo geral", avalia Gubert. O petróleo tem elevação moderada e o minério de ferro fechou com ganho de 0,44% hoje em Dalian, na China, que lançou medidas para os mercados de ações. Por aqui, o dólar à vista avança sutilmente a R$ 5,9485, após ontem fechar abaixo dos R$ 6 pela primeira vez desde 27 de novembro, cotado a R$ 5,94, com queda de 1,4%.

Investidores acompanharão o discurso de Trump com afinco, em meio às recentes ameaças de tarifas a países como China, México e Canadá. As palavras poderão mexer com as apostas sobre a política monetária mundial, a poucos dias de decisões no Japão, amanhã, nos EUA e na zona do euro na semana que vem. O mercado ainda monitora a recente pressão para reajustes nos preços dos combustíveis da Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a palavra de ordem sobre os preços praticados pela estatal é da presidente Magda Chambriard. Desde que a companhia colocou um fim na política de paridade de importação (PPI), os valores praticados pela companhia passaram a ficar defasados em relação ao mercado internacional.