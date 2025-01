Fitch reitera Rating 'A-' do Chile, com perspectiva estável

A Fitch reiterou o Rating de Probabilidade de Inadimplência do Emissor em Moeda Estrangeira (IDR) de longo prazo do Chile em 'A-', com perspectiva estável. O rating do país é sustentado por um balanço soberano relativamente forte, com dívida pública abaixo dos pares.

Os ratings também refletem indicadores sólidos de governança e um histórico de políticas macroeconômicas confiáveis, centradas em um regime de metas de inflação e em uma taxa de câmbio flexível, explica a agência de classificação de risco.