BC da Turquia corta taxa básica de juros em 2,5 pontos porcentuais, a 45%

De acordo com o comunicado do BC turco, a taxa será determinada para garantir o aperto exigido pelo caminho de desinflação projetado, levando em consideração a inflação realizada e esperada, além da tendência subjacente.

O BC turco acrescentou que buscará o retorno da inflação à meta de 5% no médio prazo e criará as condições monetárias e financeiras necessárias para atingir esse objetivo. O Comitê tomará as próximas decisões em uma estrutura "previsível, orientada por dados e transparente", diz o comunicado.