American Airlines supera em lucro e receita no 4º trimestre, mas vê prejuízo no 1º trimestre/25

A American Airlines teve lucro líquido de US$ 590 milhões no quarto trimestre de 2024, mostrando melhora em comparação aos US$ 19 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira. Com ajustes, a companhia aérea americana teve lucro por ação de US$ 0,86 entre outubro e dezembro, superando a expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,66.

A receita subiu 4,2% no trimestre, a US$ 13,66 bilhões, também acima do consenso da FactSet de US$ 13,43 bilhões.