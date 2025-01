TCU abre ação de controle sobre recursos destinado à malha rodoviária federal

O ministro Augusto Nardes, ao propor a medida aprovada, apontou que a situação da malha rodoviária no Brasil é "muito grave".

O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) TCU está investigando o uso de emendas parlamentares enviadas nos últimos anos para as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO), ligadas pela Ponte Juscelino Kubitschek, que caiu em 22 de dezembro.