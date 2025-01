Renan Filho diz esperar nos próximos 15 dias ter solução para Via Bahia

O ministro dos Transportes, Renan Filho, declarou nesta quarta-feira, 22, que uma "solução" para a concessão Via Bahia é esperada no prazo de 15 dias. O Tribunal de Contas da União discute nesta quarta solicitação de solução consensual referente a "controvérsias enfrentadas" em contrato de concessão das rodovias BR-116/324/BA e BA-526/52, na gestão da Via Bahia Concessionária de Rodovias.

Em novembro de 2024, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou abertura de audiência pública para a concessão do lote rodoviário da BR-116/BA e BR-324/BA.