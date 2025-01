Para Bundesbank, é improvável que economia da Alemanha escape da estagnação no 1º trimestre

O Banco Central da Alemanha, conhecido como Bundesbank, informou que é improvável que a economia alemã consiga escapar do período prolongado de estagnação no primeiro trimestre de 2025, em relatório publicado pela instituição nesta quarta-feira. No documento, é mencionado que a inflação provavelmente também permanecerá alta neste início de ano.

"Isso se deve ao aumento adicional no preço do carbono em combustíveis fósseis, bem como aos preços mais altos do bilhete de transporte público e do seguro saúde privado", afirmou a instituição.