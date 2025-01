Ouro fecha em alta com incertezas renovadas sobre Trump e aposta em ativos de segurança

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 22, enquanto investidores renovam suas preocupações sobre as futuras políticas tarifárias do novo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com maior busca pelo ativo de segurança em meio às incertezas geopolíticas globais. O ouro para fevereiro fechou em alta de 0,42%, a US$ 2.770,90 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A gestora de ativos projeta que o ouro deve continuar com bom desempenho ao longo do ano por conta de incertezas globais e pelo desejo de investidores em estabelecer uma reserva de valor independente de outros ativos e instituições. Segundo a RHB, o metal precioso pode atingir até US$ 2.800 por onça-troy. De acordo com a Pepperstone, o ouro alcançou os níveis mais altos desde a vitória do republicano, impulsionado pela demanda por ativos de segurança e com as crescentes preocupações relacionadas às tarifas.