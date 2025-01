Davos: sistema financeiro tem se provado resiliente, mas ameaças existem, diz dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), Klaas Knot, afirmou que o sistema financeiro tem se provado ser "resiliente o bastante" de maneira geral, ao participar do painel "Os sistemas financeiros resistirão à próxima crise?", no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quarta-feira, 22. No entanto, ele ainda disse que mais trabalho precisa ser feito.

Na ocasião, sobre as turbulências no sistema financeiro, o presidente do BC da Holanda mencionou que as vulnerabilidades e ameaças existem, mas é preciso garantir que elas tenham menos reflexos.