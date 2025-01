Costa diz que ligou para Eduardo Leite por causa de críticas a projeto das dívidas dos Estados

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, mencionou nesta quarta-feira, 22, dois governadores que criticaram os vetos do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao projeto de renegociação das dívidas dos Estados. Afirmou ter ligado para Eduardo Leite (PSDB-RS) e rebateu as falas de Romeu Zema (Novo-MG). "Até liguei ontem para o governador Eduardo Leite para esclarecer, porque que vi publicação dele no Instagram onde dizia que Rio Grande do Sul ia ter prejuízo de R$ 5 bilhões porque que governo federal teria modificado o benefício do ano passado nas enchentes para durante 3 anos o governo do Estado não pagar a dívida com a União", disse o ministro nesta quarta.

Rui Costa afirmou que alguém havia dado orientações erradas ao governador gaúcho e que o benefício concedido não teve alterações.

"Liguei para tranquilizá-lo e dizer que alguém que o orientou não fez leitura adequada do texto. E que, se ele tivesse duvida, ou a procuradoria do Estado tivesse dúvida, poderia formalizar uma pergunta ao Ministério da Fazenda", declarou o ministro. No caso de Romeu Zema, que costuma fazer oposição mais aberta ao governo federal Rui Costa usou palavras mais fortes. "O governador de Minas veio a público reclamar, agredir, fazer ofensas, por causa de um dos artigos que o presidente vetou e ele entendia que estava prejudicando o Estado de Minas Gerais", declarou o ministro. "O governador de Minas queria que o governo federal pagasse as dívidas de Minas com outros bancos privados e bancos internacionais em vez de só renegociar os débitos com a União", disse Rui Costa.