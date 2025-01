Bolsas de NY fecham em alta com anúncio de investimentos em IA e balanços positivos

As bolsas de Nova York fecharam em alta, em dia de recorde histórico intraday para o índice S&P 500, com o anúncio de investimentos dos EUA em infraestruturas de inteligência artificial (IA) ajudando a embalar o humor em Wall Street. Novos balanços corporativos positivos e a reação aos sinais de que o governo de Donald Trump deve adotar políticas tarifárias menos agressivas ainda seguem no radar dos investidores.

A Capital Economics manteve a previsão de que o índice S&P deva encerrar o ano aos 7 mil pontos com a postura de Trump em relação à tecnologia. "Nossa visão otimista sobre o mercado de ações baseia-se fortemente na suposição de que os benefícios da IA continuarão a se materializar rapidamente no S&P 500, embora se difundam lentamente pela economia dos EUA", avalia a consultoria.

Os papéis da Oracle, uma das empresas de uma joint venture de IA nos EUA, fecharam com ganhos de 6,73%. Na esteira de ganhos, vieram as ações da SoftBank, que cresceram 10,97%, e da Nvidia, com alta de 4,43%.

Os papéis da Netflix também encerram o dia em destaque, com ganhos de 9,69%, após resultados para o quatro trimestre de 2024 além do esperado. Em contrapartida, mesmo com resultados positivos, as ações da United Airlines recuaram 2,31%

As ações da Ford cederam 3,84% em meio a altos estoques de concessionárias e preços mais fracos para carros novos nos Estados Unidos. Na mesma linha, os papéis da General Motors registram queda (-2,10%).