Bolsas da Europa sobem, de olho em BCE, balanços e Trump; Londres e Frankfurt renovam recorde

Por Laís Adriana

São Paulo, 22/01/2025 - As bolsas da Europa sobem, conforme investidores ponderam sinais para a trajetória de juros do Banco Central Europeu (BCE), após diversos dirigentes sinalizarem provável corte das taxas na próxima semana. Os ganhos fortes levaram Londres e Frankfurt a renovarem alta histórica, impulsionadas ainda por balanços e colocando em segundo plano preocupações com tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump.