Bolsas da Europa fecham sem sinal único, com forte desempenho de techs, BCs e balanços no radar

As bolsas da Europa fecharam sem sinal único nesta quarta-feira, 22, com o DAX renovando recorde histórico em Frankfurt, com o índice apoiado especialmente pelas empresas alemãs de tecnologia, com o setor repetindo um desempenho forte em outras praças. As perspectivas para a política monetária dos principais bancos centrais da região vêm ganhando foco, especialmente diante de uma série de declarações de dirigentes, e da ausência de grandes medidas tarifárias no começo do mandato presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Esteve ainda em foco a publicação de balanços.

No Fórum Econômico Mundial, em Davos, dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) sinalizaram que um corte de juros é provável. François Villeroy de Galhau (França) projetou queda das taxas para nível próximo de 2% até o verão do Hemisfério Norte, enquanto Klass Knot (Holanda) disse estar "confortável" com relaxamento monetário nas próximas duas reuniões. Mais cautelosa, a presidente do BCE, Christine Lagarde, afirmou que espera uma redução gradual dos juros europeus, mas reiterou que os dirigentes não estão "atrás da curva".

Em Frankfurt, a ação da Adidas subiu 6,04%, depois de superar expectativas de lucro em resultados do quarto trimestre. Entre outros destaques, a SAP avançou 1,67% e a Siemens Energy 6,53% ao seguir a euforia global com ações de semicondutores, após Trump anunciar pacote robusto de investimentos em data centers nos EUA. Na cidade, o DAX subiu 1,03%, a 21.259,21 pontos. Em Paris, o CAC 40 avançou 0,86%, a 7.837,40 pontos.

"Com a sua elevada sensibilidade às exportações, um regime imprevisível dos EUA assumindo o controle, incerteza política interna, a dependência energética persistente e uma perspectiva de crescimento medíocre, a economia alemã continua a ser emblemática dos desafios macroeconômicos da Europa em 2025", aponta o Bank of America. Por sua vez, o banco lembra que o movimento implícito do DAX para as eleições de 23 de fevereiro é inferior aos maiores movimentos em torno de cada uma das últimas cinco eleições.