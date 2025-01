Alta em NY e visão 'moderada' de Trump estimulam Ibovespa

O Ibovespa opera indefinido nesta manhã de quarta-feira, 22, dividido entre o avanço dos índices futuros de ações em Nova York e o declínio do petróleo e de 0,44% do minério de ferro hoje em Dalian, na china. A agenda vazia e as incertezas em torno das políticos do governo de Donald Trump instigam volatilidade.

Enquanto acompanham o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, investidores absorvem as medidas iniciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como a da China agora, a poucos dias de decisões de política monetária nos EUA, Europa e no Brasil.

Na semana que vem, espera-se que o Comitê de Política Monetária (Copom) eleve novamente a taxa Selic em um ponto porcentual, com taxa indo a 13,25% ao ano. Já a maioria dos demais bancos centrais tendem a reduzir suas taxas básicas, com exceção do Fed, que tende a manter o juro no nível atual, conforme as apostas.

"Trump faz muito barulho. É preciso ver a efetividade dessas medidas. Existia uma grande expectativa com a posse do republicano em relação a uma postura mais defensiva em relação a acordos comerciais, que não se concretizou, dado que pode gerar um impacto global grande", pontua Marcos Moreira, sócio da WMS Capital.