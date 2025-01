Trump rejeita acordo tributário da OCDE e quer reforçar soberania econômica dos EUA

O objetivo, de acordo com o texto, é proteger companhias norte-americanas de possíveis retaliações fiscais de países que aderiram ao pacto.

O memorando determina que autoridades notifiquem a OCDE sobre a decisão e encarrega o secretário do Tesouro de investigar violações de tratados tributários ou práticas discriminatórias contra empresas americanas. A análise, incluindo sugestões de medidas protetivas, deve ser apresentada a Trump em até 60 dias.

Com esta iniciativa, diz o documento, o governo busca preservar a competitividade econômica dos Estados Unidos e reforçar sua soberania tributária, em conformidade com as leis nacionais.