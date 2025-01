Rumo da taxa de juros pelo BCE não é predeterminado, diz membro do BCE em Davos

O membro do Banco Central Europeu (BCE), Villeroy de Galhau, disse, nesta terça-feira, 21, que há um consenso plausível de que a autoridade monetária da zona do euro deve agir em cada encontro. "O BCE mantém uma abordagem a cada encontro, o que não significa que haverá uma decisão de 0,25 ponto porcentual em cada uma das reuniões", afirmou o dirigente, que também preside o Banco Central da França, em entrevista à Bloomberg TV nos bastidores do Fórum Econômico Mundial de Davos.

"Se o ritmo de cortes de juros for estável, não haverá necessidade de ser maior", afirmou Villeroy, ressaltando, contudo, que o BCE pode fazer ajustes a depender dos dados. "Não estamos em um ritmo predeterminado."