Provedora Brasil TecPar recebe investimento de R$ 300 mi dos australianos da Macquarie Capital

A provedora de internet Brasil TecPar recebeu investimento de US$ 50 milhões (cerca de R$ 300 milhões) da gestora Macquarie Capital, principal braço de investimento do australiano Macquarie Group. Pelo acordo, o grupo pode fazer novos investimentos na companhia brasileira.

Pelos cálculos do BTG Pactual, o negócio avalia a TecPar em R$ 2,9 bilhões, considerando o 'Enterprise Value (EV), que calcula o preço total de uma companhia incluindo ações, dívidas e caixa. Em relatório, o banco ressalta que inicialmente foi vendido 16% da empresa, mas outra tranche de US$ 50 milhões pode vir em 12 meses, seguida de mais duas de US$ 100 milhões em 48 meses.