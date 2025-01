Ouro fecha em alta, mantendo força como ativo de segurança com incertezas de Trump

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta terça-feira, 21, mantendo sua força como ativo de segurança em meio a incertezas e temores de investidores sobre como as futuras políticas tarifárias do novo governo de Donald Trump, nos Estados Unidos, podem afetar a economia global.

O ouro para fevereiro fechou em alta de 0,38%, a US$ 2.759,20 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).