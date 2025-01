Nubank chega a 10 milhões de clientes no México

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 21, que chegou a 10 milhões de clientes no México, dobrando sua base de clientes no país nos últimos 12 meses. Desde a entrada no mercado, em 2019, quando chegou só com o cartão de crédito, o banco digital aumentou a base de produtos ao longo do tempo para outros, como a conta poupança com Cajitas (a versão mexicana das Caixinhas), um cartão de débito e também empréstimos pessoais.

Com a Cuenta Nu, como é chamada a conta bancária do Nubank no México, a fintech conta com quase 12% da população adulta mexicana entre seus clientes, segundo o banco digital.