Impostos chegam a 52% no preço de materiais escolares nas voltas às aulas, diz ACSP

Os impostos sobre itens da lista de material escolar podem equivaler a até 52% do valor dos produtos, segundo levantamento realizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base nos dados do Impostômetro. Conforme a análise do economista Ulisses Ruiz de Gamboa, do Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV/ACSP), essa alta carga tributária tem impacto não apenas os preços dos materiais, mas também toda a cadeia de produtos escolares.

No ranking de itens escolares com maior incidência de tributação, a caneta é a campeã. O contribuinte paga o equivalente a 51,7% em impostos.