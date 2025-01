Em Davos, presidente da África do Sul critica era de protecionismo e isolamento de países

No Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, afirmou que o mundo vive uma era de protecionismo e isolamento, especialmente entre os países mais ricos. Ele alerta que o comportamento afeta principalmente as nações mais pobres, que dependem de cooperação internacional e financiamento externo para sustentar suas economias. "A persistência da desigualdade entre países impede o desenvolvimento dos mais pobres", afirmou Ramaphosa.

Nesse contexto, o presidente sul-africano ressaltou que a missão do G20, presidido pela África do Sul este ano, será focada em promover solidariedade, combater a desigualdade e incentivar o desenvolvimento sustentável.

Entre as prioridades do G20, comentou ele, está o financiamento e apoio a iniciativas voltadas para a transição energética, com foco em fontes de energia mais sustentáveis. O objetivo, pontuou, é combater a emergência climática global. "Precisamos reconhecer o dano que as mudanças climáticas já causaram no mundo", declarou Ramaphosa, ressaltando que os objetivos econômicos globais devem ser alcançados sem comprometer as gerações futuras. Segundo o líder sul-africano, o mundo já enfrenta desastres causados pelas mudanças climáticas, como os incêndios em Los Angeles.