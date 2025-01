Cautela com Trump joga Ibovespa para baixo após duas altas seguidas

A cautela dos investidores com politicas protecionistas prometidas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, norteia a sessão na B3 nesta terça-feira, 21, em dia de agenda esvaziada de indicadores. Em Nova York, os índices futuros de ações avançam após ontem as bolsas terem ficado fechadas por conta de feriado, o que pode elevar a liquidez hoje na B3.

Com o Índice Bovespa em queda, a manhã de terça-feira foi marcada pela alta do dólar e dos juros futuros. "Há uma correção em meio a essa aversão a risco. Como não tem uma sustentação doméstica, os ativos ficam reféns desse humor volátil do exterior", avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Conforme Spiess, o discurso de Trump durante a posse ontem foi mais leve no que diz respeito a tarifas. "Só depois entre assinaturas de uma série de ordens executivas é que o presidente comentou sobre a questão do México e do Canadá", diz o analista da Empiricus Research.

Ontem, Trump disse que pretende impor tarifas sobre produtos do Canadá e do México no dia 1º, com possibilidade de aplicar tarifas de 25%.

Além da cautela com as medidas que podem ser implementadas pela gestão de Trump. O recuo de quase 2,00% do petróleo tipo Brent - referência para os preços da Petrobras - pesa nas ações do setor e no Índice Bovespa. Já a alta de 0,56% do minério de ferro hoje na China alivia um pouco este cenário ao influenciar alguns papéis do segmento, exceto Vale, que caía 0,18% por volta das 11 horas. Petrobras recuava entre 1,05% (PN) e 1,50% (ON).